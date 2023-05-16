17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muğla’da gece kulübünde bıçaklı saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı

Muğla’da gece kulübünde bıçaklı saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2023 16:28
Güncelleme:16.05.2023 16:32
Dehşete düşüren olay dün Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te meydana geldi. Gece kulübüne alınmayan 3 kişi, önce kapıda tartıştığı görevlilere, ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Kavgada 14 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İşte gece kulübündeki bıçaklı saldırının ayrıntıları...
Ankara’da uçak koltuk kamerada!
Ankara'da uçak koltuk kamerada!
Tanınmaz hale gelmişti!
Tanınmaz hale gelmişti!
İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay!
İstanbul’un göbeğinde iğrenç olay!
Kazada hafif, silahlı saldırıda ağır yaralandı!
Kazada hafif, silahlı saldırıda ağır yaralandı!
İstanbul’da yan baktın kavgası!
İstanbul’da "yan baktın" kavgası!
Tam 108 yıllık! Çanakkale’de bulundu
Tam 108 yıllık! Çanakkale'de bulundu
“Vatanım bölünmesin” dedi CHP’den vazgeçti!
“Vatanım bölünmesin” dedi CHP’den vazgeçti!
Başkan Erdoğan’ı destekledi hedef alındı
Başkan Erdoğan’ı destekledi hedef alındı
Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık!
Demet Özdemir’den Umut Evirgen’e yeşil ışık!
Balık tutan adama köpek balığı saldırdı
Balık tutan adama köpek balığı saldırdı
Virajı hızlı alıp araçları ezdi
Virajı hızlı alıp araçları ezdi
Kocaeli’de dehşet veren yangın!
Kocaeli’de dehşet veren yangın!
Daha Fazla Video Göster