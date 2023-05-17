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Ankara'da uçak koltuk kamerada! Fırtına sonrası ilginç görüntüler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Ankara’da uçak koltuk kamerada! Fırtına sonrası ilginç görüntüler...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçarken öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Diğer yandan bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde fırtına sonrası uçan bir koltuğun bir binaya çarptığı anlar kameralara yansıdı. İşte o ilginç anlar...

Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu.

MİNARE FIRTINA SONRASI YIKILDI

Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı. Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi. Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök görültülü sağanak yağışı beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.



Diğer yandan Ankara'da fırtınanın etkisiyle bir binanın balkonundan uçan koltuk, başka bir binaya çarptı. O anlar görenleri şaşırtırken saniye saniye kameralara yansıdı.

Ankara’da uçak koltuk kamerada! ANKARA'DA UÇAK KOLTUK KAMERADA!

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