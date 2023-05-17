Ankara’da uçak koltuk kamerada! Fırtına sonrası ilginç görüntüler...

MİNARE FIRTINA SONRASI YIKILDI

Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı. Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi. Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.