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AFAD: Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu | 2023 AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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AFAD: Ege Denizi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu | 2023 AFAD son depremler

Son dakika... AFAD, Ege Denizi'nde saat 22:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 22:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 280 kilometre uzaklıkta kayıtlara geçti.

Büyüklük: 4.3 (Mw)

Yer: Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [280.25 km] Datça (Muğla)

Tarih: 2023-05-17 Saat: 22:55:58 TSİ

Enlem: 35.164 N Boylam: 24.976 E Derinlik: 7.59 km

2023 SON DEPREMLER

7-05-2023 23:13:15 38.185 38.166 7.07 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 584801
17-05-2023 23:04:09 37.974 36.573 9.31 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 584803


17-05-2023 23:04:07 38.033 27.143 7 ML 1.2 Menderes (İzmir) 584804
17-05-2023 23:02:58 36.542 36.282 7 ML 2.4 İskenderun (Hatay) 584802
17-05-2023 22:55:58 35.164 24.976 7.59 MW 4.3 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [280.25 km] Datça (Muğla) 584800
17-05-2023 22:36:17 38.392 37.027 5.33 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) 584798
17-05-2023 22:26:11 37.859 36.501 6.94 ML 2.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 584796
17-05-2023 22:12:14 38.562 37.457 13.33 ML 2.0 Darende (Malatya) 584786


17-05-2023 22:09:40 38.292 38.363 7.91 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 584788
17-05-2023 22:08:11 38.216 36.304 7 ML 1.9 Tufanbeyli (Adana) 584793
17-05-2023 22:03:12 37.832 35.836 7 ML 1.6 Feke (Adana) 584792
17-05-2023 22:02:47 38.273 37.743 7 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 584789
17-05-2023 21:55:21 37.953 38.236 7.07 ML 1.7 Merkez (Adıyaman) 584799
17-05-2023 21:53:46 38.472 45.098 17.57 ML 2.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [59.89 km] Başkale (Van) 584794

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