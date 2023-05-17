17 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara'da uçak koltuk kamerada! Fırtına sonrası ilginç görüntüler...
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçarken öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Diğer yandan bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde fırtına sonrası uçan bir koltuğun bir binaya çarptığı anlar kameralara yansıdı. İşte o ilginç anlar...