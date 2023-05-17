Ankara'da uçak koltuk kamerada! Fırtına sonrası ilginç görüntüler...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçarken öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Diğer yandan bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde fırtına sonrası uçan bir koltuğun bir binaya çarptığı anlar kameralara yansıdı. İşte o ilginç anlar...