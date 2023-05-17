19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
"19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı o gün gönderim yapmayı planlayan ya da beklediği ürün olan kişiler tarafından merak edildi. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
"19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
19 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle hizmet vermeyecek.
19 MAYIS 'TA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargolar, PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalıdır.
Dolayısıyla 19 Mayıs 2023 Cuma günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeyecek.
Yine de bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.
2023 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı
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