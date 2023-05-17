"19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...