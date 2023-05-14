Apartmanda bıçaklı dehşette yeni gelişme! Saldırganın kan donduran savunmasına savcıdan tepki: Ne hikmetse senin bıçaklara da...

Bunun üzerine savcı, "Ne hikmetse senin bıçaklara da hep boyunlar denk geliyor" dedi. Lülleci ise "Evet öyle bir durum var. Onları öldürmek istemedim. Kasten olmadı, ikisinin de boynu denk geldi" cevabını verdi. İsmail Lülleci de şunları anlattı: "Olay günü düğüne gitmiştim. Olayla bir ilgim yok. Komşumuzun yüksek sesle televizyon izlemesi oğlumu rahatsız ediyordu. Psikolojisi daha da bozuldu. Aydın Alkan da o komşumuzun hareketlerine göz yumuyordu. Bizim apartmandan gitmemizi istiyordu. Oğlumu azmettirmedim."