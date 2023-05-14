Hatay’da en acı anneler günü! Bebeği kucağında enkaz altında kaldı! Eşi mezarında ziyaret etti

"BENİ HİÇ ÜZMEDİ"



Zeynep Yaprak'ın iyi bir anne ve iyi bir eş olduğunu belirten Yaprak, "Geçtiğimiz yıl oğlum adına hediye almıştım ona. Çiçek yaptırmıştım ve fotoğraf çektirmiştik. Bu yıl da çiçek aldım. Allah ondan razı olsun, beni hiç üzmedi. Mekanı cennet olsun. Nisan ayında 2 yıl oldu ama 15-20 yıllık evli gibiydik. Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah düzeleceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN