Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi oy kullandı

Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunanlar için seyyar sandık uygulamasının güzel olduğunu belirten Gelgi, "Ülkem için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum. Oyumu kullanmış bulunmaktayım, teşekkür ediyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN