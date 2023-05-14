Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi oy kullandı
Karabük'te yaşayan "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.
Safranbolu ilçesinde seçim kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre boyundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.
Sandık görevlileri, Gelgi'ye oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.
Oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere, şimdiye kadar okullara giderek oy verdiğini ancak bu seçimde seyyar sandık uygulamasını kullandığını söyledi.
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