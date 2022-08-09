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Zonguldak'ta komşu dehşeti: Eşi boğazı kesilerek öldürüldü, kendisi yaralandı! O anları gözyaşlarıyla anlattı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, komşuları Mert Serkan Lülleci'nin (24) bıçaklı saldırısında eşi Hacer Alkan'ı (55) kaybeden, kendisi de yaralanan Aydın Alkan, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Apartman yöneticisi Aydın Alkan, Lülleci ile aidat ve apartmanın ortak kullanım alanlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını, kendilerini ölümle tehdit ettiğini, apartmanın önünde sohbet eden eşinin bıçakla boğazını kestiğini söyledi. Çığlık sesini duyunca aşağıya koştuğunu ifade eden Alkan, merdivenin altına saklanan Lülleci'nin kendisine de saldırıp boynundan ve ensesinden yaraladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 11:05
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Zonguldak’ta komşu dehşeti: Eşi boğazı kesilerek öldürüldü, kendisi yaralandı! O anları gözyaşlarıyla anlattı

Olay, 6 Ağustos'ta Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Terzi Hacer Alkan ile kahvehanede çalışan ve aynı zamanda apartmanın yöneticiliğini yapan eşi Aydın Alkan, iş yerlerinden çıktıktan sonra buluşup, birlikte eve döndü.

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Zonguldak’ta komşu dehşeti: Eşi boğazı kesilerek öldürüldü, kendisi yaralandı! O anları gözyaşlarıyla anlattı

EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Hacer Alkan, evinin önünde gördüğü komşusu ile sohbet ederken, eşi ise 4'üncü kattaki evlerine çıktı. Bu sırada giriş katta oturan Mert Serkan Lülleci dışarı çıkıp Hacer Alkan'a saldırarak bıçakla boğazını kesti.

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Zonguldak’ta komşu dehşeti: Eşi boğazı kesilerek öldürüldü, kendisi yaralandı! O anları gözyaşlarıyla anlattı

KENDİSİ YARALANDI

Çığlık seslerini duyan Aydın Alkan aşağı indi. Merdivenin altından çıkan Lülleci, bu kez Aydın Alkan'a bıçakla saldırdı. Aydın Alkan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi, Lülleci ise kaçtı.

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Zonguldak’ta komşu dehşeti: Eşi boğazı kesilerek öldürüldü, kendisi yaralandı! O anları gözyaşlarıyla anlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Hacer Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aydın Alkan ise hastaneye kaldırıldı. Alkan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Zonguldak’ta komşu dehşeti: Eşi boğazı kesilerek öldürüldü, kendisi yaralandı! O anları gözyaşlarıyla anlattı

TUTUKLANDI

Babasına ait evde yakalanan, polislere balta ile direnince biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan Mert Serkan Lülleci tutuklandı.