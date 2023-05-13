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Kocaeli D-100 kara yolunda kaza: Ulaşıma kapandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Kocaeli D-100 kara yolunda kaza: Ulaşıma kapandı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada Ankara istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı kazada ardından ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla araçlar kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 kara yolu Derince tünelleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 35 AND 734 plakalı hafif ticari araç, 06 YAE 63 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonetteki 2 ve hafif ticari araçtaki 1 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucunda ihbar üzerine çevreye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı D-100 kara yolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın ardından tünel üstüne gelen onlarca kişi, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmalarını izledi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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