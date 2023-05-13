Ankara’da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Sincan'da Zir Vadi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AJT 21 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda karşıdan gelen başka bir TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.