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Ankara'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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Ankara’da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Sincan'da Zir Vadi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AJT 21 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda karşıdan gelen başka bir TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde iki TIR'ın virajda kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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