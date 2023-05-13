13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de korkunç kaza! 150 metrelik uçurumdan uçtu defalarca takla attı

Kocaeli'de korkunç kaza! 150 metrelik uçurumdan uçtu defalarca takla attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
ABONE OL
Kocaeli’de korkunç kaza! 150 metrelik uçurumdan uçtu defalarca takla attı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil 150 metrelik uçuruma uçtu. Defalarca takla atarak hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla attıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mahallesi Yörükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 FOR 771 plakalı Peugeot marka otomobil, rampa aşağıya indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 150 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı.

Defalarca takla atan otomobil ters vaziyette durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü ve teyzesi G.A. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu alana inerek yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri ve kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, sürücü K.K.'nin teyzesi G.A. ile ahırlarındaki hayvanları beslemeye gittiği ve evlerine döndüğü esnada kaza yaptıkları öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA