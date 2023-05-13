Kocaeli’de korkunç kaza! 150 metrelik uçurumdan uçtu defalarca takla attı

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri ve kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.