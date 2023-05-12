Kontrolden çıkan minibüs yan yattı! 1’i çocuk 3 kişi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs dehşet saçtı. Saat 17.30 sıralarında gerçekleşen kaza esnasında minibüs savrulduktan sonra devrilerek yan yattı. Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs savrulduktan sonra devrilerek yan yattı. 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Baykan (34) yönetimindeki 47 ACE 673 plakalı minibüs, yokuş yukarı seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç devrilip yan yattı.
Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan oğlu Mikail B. (12) ve İbrahim Baykan (25) araçta sıkıştı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak; ambulanslarla sevk edildikleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün yol kenarına kadar savrulduğu ve aracın yan yatarak durduğu görüldü.
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