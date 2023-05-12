Kontrolden çıkan minibüs yan yattı! 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan oğlu Mikail B. (12) ve İbrahim Baykan (25) araçta sıkıştı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak; ambulanslarla sevk edildikleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.