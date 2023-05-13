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Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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Kahramanmaraş’ta bir deprem daha! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! AFAD, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 00.58'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 00.58'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük: 3.7 (Mw) Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-05-13

Saat: 00:58:04 TSİ Enlem: 37.275 N Boylam: 36.783 E Derinlik: 7 km

2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

13-05-2023 00:59:19 37.888 36.243 7 ML 3.1 Saimbeyli (Adana) 583533
13-05-2023 00:58:04 37.275 36.783 7 MW 3.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 583532
13-05-2023 00:52:40 38.452 38.038 7 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 583534
13-05-2023 00:43:11 37.927 37.631 7 ML 3.5 Gölbaşı (Adıyaman) 583526
13-05-2023 00:36:20 37.824 36.194 7 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 583530
13-05-2023 00:34:31 37.849 36.23 7 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 583529
13-05-2023 00:34:13 37.489 37.192 7.22 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583528
13-05-2023 00:32:28 38.141 38.558 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 583531
13-05-2023 00:31:17 37.463 37.184 11.82 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 583527
13-05-2023 00:23:37 38.466 39.179 7 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 583524

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