Irak'ın kuzeyinde terör örgütünden hain saldırı! Hatay'a şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetli tarafından sürdürülen Pençe Kilit Harekatı sırasında terör örgütü üyesi teröristler tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sırasında Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit düştü. Şehidin haberi Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaşırken, Hassa Kaymakamı Osman Acar acı haberi ailesiyle paylaştı.
Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe Kilit Harekatı sırasında terör örgütleri üyesi teröristler tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit düştü. Şehidin haberi Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Hassa Kaymakamı Osman Acar ve askeri yetkililer şehit Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün ailesine acı haberi verdi.
Hassa Kaymakamı Osman Acar, daha sonra bir taziye mesajı yayınladı. Acar yayınladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda Kuzey Irak'ta roketatarlı saldırı sonucu Hassa Mazmanlı Mahallesi ikamet eden kahraman hemşerimiz Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük şehit düşmüştür .Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır-ı cemil dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli er Muhammed Küçük'ün cenazesinin memleketi Hassa'da toprağa verileceği öğrenildi.
Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Şehit Küçük'ün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
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