Irak’ın kuzeyinde terör örgütünden hain saldırı! Hatay’a şehit ateşi düştü

Hassa Kaymakamı Osman Acar, daha sonra bir taziye mesajı yayınladı. Acar yayınladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonunda Kuzey Irak'ta roketatarlı saldırı sonucu Hassa Mazmanlı Mahallesi ikamet eden kahraman hemşerimiz Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük şehit düşmüştür .Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır-ı cemil dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli er Muhammed Küçük'ün cenazesinin memleketi Hassa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Küçük'ün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.