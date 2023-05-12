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Kırıkkale'de korkutan yangın! Alevler 4 katlı apartmanı böyle sardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2023
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Kırıkkale’de korkutan yangın! Alevler 4 katlı apartmanı böyle sardı

Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan kişinin olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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