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Ankara’da 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2023
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Ankara’da 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ankara’da kaçak tütün mamul ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyonlar çerçevesinde bir ikamet ile bir araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

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