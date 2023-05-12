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Komedi filmi gibi soygun girişimi: 3 hırsız kadın kılığına girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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Komedi filmi gibi soygun girişimi: 3 hırsız kadın kılığına girdi

Adana’da çarşaf giyip kuyumcuya gelen silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin çekmeceye yönelmesi ile kaçtı. Erkek olduğu belirlenen şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, çarşaflı kadın kılığına giren 3 silahlı, motosikletle kuyumcunun önüne geldi.

İş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, kısa sürede kaçan 3 erkek şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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