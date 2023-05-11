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Türkiye günlerce ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Şoke eden çatal savunması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Türkiye günlerce ev sahibi dehşetini konuşmuştu: Şoke eden çatal savunması

Dehşete düşüren olay geçen Temmuz ayında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde meydana geldi. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, kiranın 3 kat arttırılmasını kabul etmeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtchkaı'ya dehşeti yaşatmıştı. Kiracısına çatallı saldırıda bulunan ev sahibi Bilik’in 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Bilik'in tutuklanma talebini reddetti. Ev sahibinin çatallı saldırı iddialarına verdiği yanıt ise “pes” dedirtti!

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy'de kiracısı Guldzhakhan Krıtchkaı'ya ve Nadir Önüç'e korku dolu anlar yaşatan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik hakim karşısına çıktı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik ile müştekiler Guldzhakhan Krıtchkaı ve Nadir Önüç katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"ÇATALI BEKAR OLDUĞUM İÇİN YANIMDA BULUNDURUYORUM"

Davanın birinci duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Cengiz Bilik, savunmasında şöyle konuştu: "2020 yılında Guldzhakhan Krıtchkaı'ya dairemi kiraya verdim. Sözleşmede, daireyi 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceğim, daireye misafir getirilemeyeceği, haftada bir kez dairedeki eşyaları kontrol etmek için ev sahibinin eve gelme hakkının olduğu yazmaktadır. Pandemiden sonra eve yeni kiracı almak istedim." dedi.

Cengiz Bilik, "Sözleşmede bulunmasına rağmen kabul etmediler. Nadir Bey, 'Biz seni 10 sene mahkemede süründürürüz' dedi. Buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde Nadir Önüç bilerek gezdi. Kendini yaraladı. Sonrasında gelen polislere çantamı gösterdim. İçinden bir çatal çıktı ve Önüç 'bu çatalı bizde kullandı' dedi. Çatalı bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bulunduruyorum. Çatal plastik tatlı çatalı. İlerleyen günlerde su ve elektrik sayacını da söktüm. Çünkü sayaçta arıza vardı, söktürdüm. Öncelikle beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

"MAFYA OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Sabah'ın haberine göre, ev sahibi tarafından yaralanan müşteki Guldzhakhan Krıtchkaı ise; "Sanıktan şikayetçiyim. 2 Temmuz'da kapımı çalıp 'sen burada oturabileceiğini mi sanıyorsun, su saatini de, elektrik saatini de sökeceğim' dedi. Elinde çatal vardı. Beni öldüreceğinden korktum ve Nadir Önüç de araya girdi. Bilik ve yanındaki bir kişi Nadir Önüç'e de saldırdı, boğazını sıktı. Evin içinde dolaşmaya başlayarak, her şeyi yere attı. Kendisinin Romanya mafyasından olduğunu öğrendim. 2 Temmuz'dan önce sanık kira bedelini dolara çevirerek, yüksek bir seviyeye getirmek istemişti. Ben yasal faizin dışında bir artış yapmayacağımı söylemiştim. Ben sözleşmede birden fazla kişiye evin kiraya verileceğine dair hükmü kabul edemeyeceğimi söylediğimde 'merak etme, sorun olmaz' dedi. Tüm kiraları ödedim, evden çıkmak istemediğim için başıma bunlar geldi. Elektrik ve su sayaçlarını kendim taktırdım." dedi.

"O GÜN HAYATIMIZI KAYBEDEBİLİRDİK"

Nadir Önüç de, olay günü kapı açıldığında sanığın saldırmaya başladığını, araya girmek isteyince kendisinin de boğazını sıktığını anlatarak; "Öleceğimi düşündüm. Polisi arayacağımızı söyleyince sanığın yanındaki kişi kaçtı." dedi.

Önüç, "Sanığı sakinleştirmek için sorular sordum. Evde bulduğu eşyaları yere ve bize doğru fırlatıyordu. O gün biz hayatımızı kaybedebilirdik. Gözü dönmüş bir şekilde eve gelip, bize saldırdılar." şeklinde konuştu.

Müştekilerin avukatları, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutuklanması talebini reddederek, tanık dinlemek ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın şiddet uygulayarak, müştekiyi evden çıkarmak amacıyla çeşitli yollara başvurduğu, 2 Temmuz 2022'de müşteki Krıtchkaıa ile misafiri olan diğer müşteki Nadir Önüç'ün evde olduğu sırada sanık ile tesisat işlerine bakan birinin adrese gelerek evi boşaltmasını istediği anlatılarak, sanığın müştekiyi darbettiği, elindeki çatalla tehdit ettiği ve camdan oluşan ürünleri fırlattığı bildiriliyor. Sanık Mehmet Cengiz Bilik'in "hakaret", "silahla yaralama", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

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