İstanbul’da kiracısına dehşeti yaşatmıştı! O alet silah sayıldı
Akılalmaz olay İstanbul’un Bakırköy ilçesinde geçen Temmuz ayında meydana geldi. Rus bakıcı Gülcahan Kritskaya, kiranın 3 kat artırılmasını kabul etmeyince saldırıya uğradı. Ev sahibi Cengiz B., bakıcı ve patronunu çatalla yaralayıp kaçtı. Olayın ardından ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı Bilik hakkında farklı suçlardan toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul Bakırköy'de geçen Temmuz ayında yaşanan olayda Mehmet Cengiz Bilik kiracısı olan Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın evine giderek hakaret etmişti. Eve izinsiz şekilde girdiği iddia edilen Mehmet Cengiz Bilik, buzdolabında bulunan cam kavanozları yere atarak, kırılmalarına neden olmuştu. Mehmet Cengiz Bilik, o esnada evde bulunan Nadir Önüç'ü darp edip ve ardından kiracısına çatalla saldırarak yaralamıştı.
Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın şüpheli Mehmet Cengiz Bilik'e ait dairede oturduğu, şüphelinin 2022 yılında yüzde yüzün üzerinde kira artışı yapmak istemesinin ardından müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa'ın bu artışı kabul etmediği ancak şüphelinin müştekiye şiddet uygulayarak evden çıkarmaya çalıştığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Cengiz Bilik, sitenin tesisat işlerine bakan Turan ve başka bir kişinin daha önce müştekinin dairesinin önüne gelerek izin almadan, haksız ve hukuka aykırı biçimde müştekinin aktif olarak kullanmakta olduğu su sayacını sökerek çaldıklarına yer verildi.
"ÇATAL SİLAH SAYILDI"
İddianamede, elde edilen kamera görüntülerinin bilirkişiye gittiğini ve gelen raporda, ev sahibi olduğu belirtilen şüphelinin evin içerisinde bağırıp çağırdığı, sürekli aynı şeyleri tekrar ettiği, buzdolabından aldığı içi dolu cam kavanozları yere fırlattığı, kırılmadan dolayı evin içerisinde cam parçaları bulunduğu, yaralanmalardan dolayı evde kan izleri olduğu, görüntüleri çeken müştekinin de yaralandığı, şüphelilerin komşulardan yardım istediği anlatıldı. Raporda, müştekiyi silahtan sayılabilecek çatal kullanarak tehdit ettiğine de değinildi. Alınan doktor raporunda müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde hafif yaralandıkları belirtildi.
"ŞÜPHELİ ELİNDEKİ ÇATALLA BENİ YARALADI"
Müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa beyanında, "Nadir Önüç ile beraber evde oturuyorduk. Kapı çaldı. Kapıyı açtığımda ev sahibim, tesisat işlerine bakan Turan ve tanımadığım bir kişinin daha olduğunu gördüm. Şüpheli bana, ' Sana verdiğim süre doldu. Evimi boşalt' dedi. Bende kontratım vardedim. Şüpheli bana, 'Ben şimdi senin suyunu keseceğim, elektriğini keseceğim' dedi. Elinde bıçak benzeri bir alet vardı. Beni öldüreceğinden korktum. Beni kolumdan tutarak evime girdi. Şüpheli Mehmet Cengiz Bilik bana vurduğu anda Nadir Önüç araya girdi. Ancak şüpheli Nadir'e saldırdı. Yaşanan arbede esnasında şüpheli bana küfürler ve hakaretler ederek buzdolabımda bulunan eşyaları yere fırlattı. Şüpheli elindeki çatalla beni yaraladı" dedi.
"İKİ KİŞİ BANA SALDIRDI"
Müşteki Nadir Önüç beyanında, "Guldzhakhan Krıtchkaıa ile birlikte onun evindeyken kapı çalındı. Kapıda ev sahibi şüpheli Mehmet Cengiz Birlik bağırdı. O esnada Turan isimli kişi oradan ayrıldı. Ancak diğer iki kişi bana saldırdı. Şüpheli, 'Ben mal sahibiyim, istediğim gibi davranırım, istediğiniz yere şikayet edin, polisi de çağırın, poliste gelsin' dedi" şeklinde konuştu.
"FAZLALIKLARI YERE ATTIM"
Şüpheli Mehmet Cengiz Bilik savunmasında, "Kirada olan daireme elektrikçi ve sucuyla gittim. Müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa ve müşteki Nadir Önüç bana zorluk çıkardı. Buzdolabını kontrol etmek amacıyla açtım. Çok sayıda eşya vardı bu nedenle fazlalıkları yere attım. Kırılan camların üzerine Nadir bilerek bastı. Ben onu darp etmedim. Polis memurları çantamı kontrol ettiği sırada çantamdan çatal çıktı. Müştekinin çatalla ona saldırdığımı söylemesi iftiradır" ifadelerini kullandı.
"24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ"
Cumhuriyet savcısı şüpheli Mehmet Cengiz Bilik hakkında 'hakaret',' silahla yaralama', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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