İstanbul’da kiracısına dehşeti yaşatmıştı! O alet silah sayıldı

"ŞÜPHELİ ELİNDEKİ ÇATALLA BENİ YARALADI"

Müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa beyanında, "Nadir Önüç ile beraber evde oturuyorduk. Kapı çaldı. Kapıyı açtığımda ev sahibim, tesisat işlerine bakan Turan ve tanımadığım bir kişinin daha olduğunu gördüm. Şüpheli bana, ' Sana verdiğim süre doldu. Evimi boşalt' dedi. Bende kontratım vardedim. Şüpheli bana, 'Ben şimdi senin suyunu keseceğim, elektriğini keseceğim' dedi. Elinde bıçak benzeri bir alet vardı. Beni öldüreceğinden korktum. Beni kolumdan tutarak evime girdi. Şüpheli Mehmet Cengiz Bilik bana vurduğu anda Nadir Önüç araya girdi. Ancak şüpheli Nadir'e saldırdı. Yaşanan arbede esnasında şüpheli bana küfürler ve hakaretler ederek buzdolabımda bulunan eşyaları yere fırlattı. Şüpheli elindeki çatalla beni yaraladı" dedi.