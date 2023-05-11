Kundaklama şüphesi! Geçen hafta cinayet işlenmişti
Geçen hafta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki C.N. ile D.L. arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan C.N. hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından şüphelisi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cinayetin işlendiği evde dün gece saatlerinde ise yangın çıktı. Polis, yangının kundaklama neticesinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen hafta pazar günü Arapçeşme Mahallesi, 1044. Sokak'ta 23 yaşındaki C.N. ile D.L. arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan C.N. hayatını kaybetmişti.
Olayın şüphelisi ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Olayın yaşandığı 1044 Sokak üzerindeki evde bugün saat 00.00 sularında yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ev sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenildi.
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