Adana’da 9 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.