Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü her ülkede aynı mı? İşte tarihçesi...
Anneler Günü'ne kısa süre kala birçok kişi, bu özel günün ilk zaman kutlandığını sorgulamaya başladı. Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs tarihine denk geliyor. Peki, Anneler Günü ilk ne zaman, hangi tarihte kutlandı? Anneler Günü her ülkede aynı mı? İşte, Anneler Günü'nün tarihçesi...
"Anneler Günü ilk hangi yıl ve tarihte kutlandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Anneler Günü bu sene 14 Mayıs tarihine denk geliyor. Annesini bu özel günde onurlandırmak isteyenler, konuya dair detayları araştırmalarına başladı. Peki, Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte, Anneler Günü hakkında merak edilen detaylar...
2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
2023 Anneler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü 14 Mayıs'ta kutlanacak. 14 Mayıs tarihi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin olduğu tarih olarak dikkat çekiyor.
ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.
Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
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