Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü her ülkede aynı mı? İşte tarihçesi...

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2023 Anneler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci Pazar günü 14 Mayıs'ta kutlanacak. 14 Mayıs tarihi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin olduğu tarih olarak dikkat çekiyor.