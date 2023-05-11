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İzmir'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 kişi öldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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İzmir’de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 kişi öldü!

İzmir’in Menderes ilçesinde, aralarında alacak verecek davası olmasından dolayı husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Gruplar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kıraathanede çıkan ve iki tarafında da silah kullandığı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılırken, polis ve olay yeri inceleme ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, aralarında alacak verecek davası olmasından dolayı husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi. Kıraathanede bulunan müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, silah sesleri çevrede de endişe yarattı. İki gruptaki kişilerin de silahlarla ateş açtığı çatışmada 7 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

5 kişinin yaşamını yitirdiği mekanda daha önce de kumar yüzünden benzer tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle iki grup arasında husumet oluştuğu belirtildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yeri ve çevresi ile yaralıların kaldırıldığı hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Taraflar arasında daha önce kumar borcu sebebiyle bıçakla yaralama olayı yaşandığı da öğrenildi.

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