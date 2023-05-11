İzmir’de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 5 kişi öldü!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

5 kişinin yaşamını yitirdiği mekanda daha önce de kumar yüzünden benzer tartışmaların yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle iki grup arasında husumet oluştuğu belirtildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yeri ve çevresi ile yaralıların kaldırıldığı hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Taraflar arasında daha önce kumar borcu sebebiyle bıçakla yaralama olayı yaşandığı da öğrenildi.