İzmir’de eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Vatandaş saldırganı önce dövdü sonra polise teslim etti
Dehşete düşüren olay dün İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Bir kişi, sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadına tekme tokat saldırdı. Genç kadın, aldığı darbelerin ardından yere yığıldı. Korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.
İzmir'de yaşanan olay dün saat 23.30 sularında Alsancak semti Yüzbaşı İbrahim Bey Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.E. ile eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.Ş. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., bir anda kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken çığlıklarını duyan sokaktakiler A.E.'yi yakalayarak dövdü.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gelirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadını darbeden ve sokaktakiler tarafından müdahale edilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan meydana gelen şiddet anıyı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, A.E.'nin A.Ş. adlı kadına saldırdığı, yumruk ve tekme atarak darbettiği daha sonra da gürültüyü duyarak koşanların geldiğini görünce kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüde saldırganın yerdeyken kadının suratına tekme attığı anlar da dikkat çekti.
Gözaltına alınan A.E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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