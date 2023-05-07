Dünyada bir ilk! Böbrek taşları yerli robotla kırıldı









Yerli robotu ilk kez kullanan Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Volan Tuğcu, "Robot, kronik olan veya olmayan ayırt etmeksizin, daha önce taş ameliyatı geçirmiş fakat tam temizlenmediği için kısa sürede şikâyetleri tekrar eden hastalar için de kullanılabilecek. Oturduğunuz yerden bu cihazla taşı direkt kırabiliyor olmamız en önemli özelliği. Yani aynı araba sürer gibi. Tüm rotasyonu yapabiliyorsunuz. Ve lazerle de taşı kırıyorsunuz.