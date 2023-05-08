Kendi aracının altında kalıp can verdi! Sürücü direksiyon kabininden fırladı: 1 ölü 2 yaralı
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yan yola geçti. Bu sırada direksiyon kabininden fırlayan sürücü Cemil Ünal, otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil Ünal yönetimindeki 06 DM 4018 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yan yola geçti.
Bu sırada sürücü Cemil Ünal(24), direksiyon kabininden fırlayarak otomobilin altında kaldı. Sürücü Cemil Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Muhammet Yasin Erdi ve Berat Yılmaz ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından Cemil Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, bu sırada ise sürücünün otomobilden fılayarak altında kaldığı görüldü.
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