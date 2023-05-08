Kendi aracının altında kalıp can verdi! Sürücü direksiyon kabininden fırladı: 1 ölü 2 yaralı

İncelemelerin ardından Cemil Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, bu sırada ise sürücünün otomobilden fılayarak altında kaldığı görüldü.

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