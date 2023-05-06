Nikah sonrası TCG Anadolu ziyareti! Çiçeği burnunda çift: Unutulmaz bir anı olacak
Yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisi İzmir Alsancak Limanı'nda çarşamba günü vatandaşın ziyaretine açıldı. İzmirliler TCG Anadolu'ya ziyarete açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gösterdi. İzmir'de yaşayan çiçeği burnunda bir çift, nikah merasiminin hemen ardından TCG Anadolu'yu görmek için İzmir Alsancak Limanı'na geldi. Geminin İzmir'de bulunması sebebiyle fotoğraf çekimini TCG Anadolu'da yapacaklarını belirten çift, gelinlik ve damatlıkla TCG Anadolu'yu ziyaret etti. İşte o görüntüler...
İzmir'de yaşayan Kamil Tekmen ve Ebru Karaca Tekmen çifti, gerçekleşen nikah merasimlerinin hemen ardından soluğu TCG Anadolu gemisinin demirlediği İzmir Alsancak Limanı'nda aldı. Gemiyi merak ettiklerinden dolayı nikahın hemen ardından gelinlik ve damatlıklarıyla rıhtıma gelen çiçeği burnunda çift, renkli görüntülere sahne oldu.
Nikah sonrası İnciraltı Sahili'nde gerçekleştirecekleri fotoğraf çekimlerini de gemide gerçekleştiren Kamil Tekmen ve Ebru Karaca Tekmen çifti, kendileri için unutulmaz bir anı yaşadıklarını dile getirdiler.
"NİKAHTAN ÇIKIP HEMEN BURAYA GELDİK"
Nikahın hemen ardından gemiyi ziyaret için limana geldiklerini söyleyen damat Kamil Tekmen, "Biz daha önceden bugün için nikah tarihi almıştık, geminin de İzmir'e gelmesi nasip oldu. Biz de nikahtan sonra gelip görmek istedik. Gemimiz vatana, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olsun. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Biz de nikah sonrası dış çekim için gemiyi tercih etmiş olduk. Normalde İnciraltı'nda sahilide yapacağımız çekimlerin yerini TCG olarak değiştirdik. Nikahtan çıkıp hemen buraya geldik" dedi.
"UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK"
Böyle bir anının kendileri için unutulmaz olduğunu belirten gelin Ebru Karaca Tekmen ise, "Benim için de sürpriz oldu, gelinliğimle TCG Anadolu'yu ziyarete geldik. Böyle bir şey nasip olduğu için çok mutluyum. Bizim için de unutulmaz bir anı olacak" sözlerine yer verdi.
MİLLİ GURUR İZMİR'DE
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi.
Gemide saat 10.00 ile 12.00 arasında basını bilgilendirme brifingi yapılacağı, ardından halka ziyarete açılacağı öğrenildi.
Sabah saatlerinde İzmir Körfezi'ne bir askeri gemi eşliğinde giriş yapan TCG Anadolu, ardından römorkörler eşliğinde Alsancak Limanı'na demirledi.
İzmir'de vatandaş Milli gurura yoğun ilgi gösterdi.
TCG ANADOLU ilk iki günde 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.
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