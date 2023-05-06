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İstanbul’da eş zamanlı siber operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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İstanbul’da eş zamanlı siber operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ‘Kolay yoldan para kazanmak istermisiniz’ adı altında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 11 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

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