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İzmir'de büyük ilgi! İşte TCG Anadolu'nun asırlık misafiri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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İzmir’de büyük ilgi! İşte TCG Anadolu’nun asırlık misafiri

Yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisi İzmir Alsancak Limanı'nda çarşamba günü halkın ziyaretine açıldı. İzmirliler TCG Anadolu'ya ziyarete açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gösterirken, içeri girebilmek için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

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