AK Parti’den Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi

OTOBÜS

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

MARMARAY

Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.