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AK Parti'den Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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AK Parti’den Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi

AK Parti, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Büyük İstanbul Mitingi'ne ulaşım için bir rehber hazırladı. İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs kaldırılacağı belirtilirken, Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri de yapılacak. Ayrıca Atatürk Havalimanı metrosu ile doğrudan da erişim sağlanabilecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Milyonlara ev sahipliği yapacak miting alanında hummalı çalışma sürerken vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi için ulaşım rehberi yayınlandı.

OTOBÜS
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

MARMARAY
Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

METRO
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek vatandaşlar G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

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