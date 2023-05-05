Türkiye’de sadece 4 tane var! 73 yıllık klasik aracı hurda halden yollara döndürdü

Trafikte seyrederken diğer sürücülerin antika otomobiline ilgi duyduğunu belirten Uras şöyle devam etti:

"Bu araçtan Türkiye'de sadece 4 tane olduğu söyleniyor, bulunduğu şehirlerin; Ankara, İstanbul, Bolu ve Eskişehir olduğunu duydum. Ben bu aracı çoktan beridir istiyordum zaten antikaları da çok düşkünüm evimde de bir sürü antika var. Buna sahip olunca çok mutlu oldum yalnız tamir ettirene kadar bir sene neredeyse sanayi çarşısında yattım. Tamiratına toplamda 20 bin Euro harcadım. Arkadaşım araç için ücret vermedim sadece vergilerini falan ödedim çünkü o aracının çürümesini istemedi. Hissi çok güzel özellikle direksiyona geçtiğiniz zaman anlıyorsunuz bunu. Örneğin, fren yaptığında önünün aşağı inip kalkması ya da sinyallerinin yanından çıkması ve orijinal olması. Bu anlattıklarım gerçekten benim için tarif edilmez bir duygu. Şu anda arkamda bulunan aracım 73 yaşında. Trafikte bu aracı gördüğünde herkes tebessüm ediyor, özellikle çocuklar parmaklarıyla gösteriyorlar. Fotoğraf çekilenler aracımla çok oluyor, belki biraz abartılı olacak ama polisler beni durdurduklarında ehliyet ya da ruhsat sormuyorlar sadece aracımda fotoğraf çektirip bana iyi yolculuklar diliyorlar. Aracım benimle aynı yaşta neredeyse binebildiğimiz kadar bineceğim, keyfini süreceğim."