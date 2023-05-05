15 Mayıs resmi tatil mi, olacak mı? 14 Mayıs seçimi sonrası Pazartesi okul, banka, devlet kurumları açık olacak mı?
15 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi, olacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 14 Mayıs seçimlerinin ardından okul, banka, devlet kurumlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle öğrenciler seçimden sonra resmi tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki 15 Mayıs resmi tatil mi? 14 Mayıs seçimi sonrası pazartesi okul, banka, devlet kurumları açık olacak mı?
15 Mayıs aratılmaları başladı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşların özellikle de öğrencilerin gündeminde okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki 15 Mayıs resmi tatil mi, olacak mı? 14 Mayıs seçimi sonrası pazartesi okul, banka, devlet kurumları açık olacak mı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.
Bir önceki seçimlerde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.
Buna göre; 14 Mayıs'ta okullarda gerçekleşecek oy kullanma işlemlerinin ardından 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.
15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.
Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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