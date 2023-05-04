04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Trabzon'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
Trabzon’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 20 yolcu da yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İşte ilk görüntüler...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu otobüsünde 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Vali İsmail Ustaoğlu, olay yerinde gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Ustaoğlu, "Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı." dedi.

Trabzon’da yolcu otobüsü şarampole devrildi TRABZON'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA