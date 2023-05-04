Trabzon'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 20 yolcu da yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İşte ilk görüntüler...
ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.
Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Vali İsmail Ustaoğlu, olay yerinde gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.
Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Ustaoğlu, "Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı." dedi.
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