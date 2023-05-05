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30 yıl öncesine döndü! Haliç kaderine terk edildi: Çevre felaketi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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30 yıl öncesine döndü! Haliç kaderine terk edildi: Çevre felaketi

CHP'li istanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin göreve geldiğinden beri kaderine terkettiği İstanbul'un 'altın boynuz'u Haliç'te tıpkı 90'lardaki gibi çevre felaketi yaşanıyor.

Haliç'te özellikle Balat'tan Eyüpsultan'a kadar olan sahil şeridi ve deniz yüzeyinde biriken çöp yığınları ile yayılan kötü koku vatandaşları isyan ettirdi.

Sürekli yürüyüş yaptığı Haliç sahilindeki kirlilik ve kötü kokudan rahatsız olduğunu dile getiren Murat Alsan (52) "Haliç eskiden daha temizdi. Sürekli arıtma çalışmaları yapılırdı.

Koku sorunu ya da deniz kıyılarında çöp birikmesi gibi problemler yaşanmıyordu. Son 3-4 senedir hiç çalışılmıyor. Eskiden balıkların yüzdüğü denizde şimdi fareler yüzüyor. Kirlilik ve kötü koku her geçen gün artıyor. Yaz aylarında durum daha kötü hale gelebilir. Yetkililerden bir an önce sorunların çözülmesini istiyorum" dedi.

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