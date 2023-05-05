30 yıl öncesine döndü! Haliç kaderine terk edildi: Çevre felaketi

Koku sorunu ya da deniz kıyılarında çöp birikmesi gibi problemler yaşanmıyordu. Son 3-4 senedir hiç çalışılmıyor. Eskiden balıkların yüzdüğü denizde şimdi fareler yüzüyor. Kirlilik ve kötü koku her geçen gün artıyor. Yaz aylarında durum daha kötü hale gelebilir. Yetkililerden bir an önce sorunların çözülmesini istiyorum" dedi.

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