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TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?

"TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TABİİ TRT dijital platformu tanıtıldı. Televizyonların dijital hale geldiği ve dijital platform sektörünün gittikçe rekabetçi hale gelmesiyle birlikte yerli piyasada da TRT 1 TABİİ dijital platformunu sundu. Peki, TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?

"TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TABİİ TRT dijital platformu tanıtıldı. Televizyonların dijital hale geldiği ve dijital platform sektörünün gittikçe rekabetçi hale gelmesiyle birlikte yerli piyasada da TRT 1 TABİİ dijital platformunu sundu. Peki, TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?

TRT TABİİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TRT Tabii platformu, 7 Mayıs 2023 tarihinde izleyicilere sunulacak. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanmakta.

TABİİ NEREDEN İZLENİR?

TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşabilirsiniz. Platform 7 Mayıs tarihinde açılacak.

TRT TABİİ ÜYELİK NE KADAR, ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

7 Mayıs'ta açılacak TRT Tabii Türkiye'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

TABİİ HANGİ DİZİLER VAR?

Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta.

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