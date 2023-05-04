"TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TABİİ TRT dijital platformu tanıtıldı. Televizyonların dijital hale geldiği ve dijital platform sektörünün gittikçe rekabetçi hale gelmesiyle birlikte yerli piyasada da TRT 1 TABİİ dijital platformunu sundu. Peki, TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?