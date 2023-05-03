TFF’ye silahlı saldırı davasında karar! 7 yıl 6 ay hapis cezası





HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Kararın açıklanmasının ardından bir üye hakim karara şerh koydu. Üye hakim muhalefet şerhinde her ne kadar sanık Cüneyd Uslu hakkında, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermi taşıma ve bulundurma" suçundan cezalandırılmasına dair hüküm tesis edilmiş ise de; sanık Cüneyd Uslu'nun, federasyon yönetim kurulu üyeleri ya da başkanıyla aralarında herhangi bir husumet ve ilişki olmadığı, olay günü sanığın 250 metre mesafede bulunan federasyon binasının karşısındaki yüzen evde alkollü olduğu halde havaya ateş ettiği, 12 mermiden 3 tanesinin federasyon binasına isabet ettiği, olayda sanığın silahla tehdit kastıyla hareket etmediği, bu suretle eyleminin "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu oluşturduğu ve sanığın eyleminin seri yargılama usulüne tabi olduğu anlaşıldığından, dosyanın bu yönde işlem yapılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Bürosu'na gönderilmesine karar verilmesi görüş ve kanaatinde olduğunu belirtti.