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Son dakika: Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Son dakika: Adana’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD'dan gelen bilgilendirmeye göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 13.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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