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Ağrı'da poşetlerin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi: 397 adet...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Ağrı’da poşetlerin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi: 397 adet...

Ağrı'da bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 397 adet orjinal insan saçı ele geçirildi. Poşetler içerisine koli bantları ile gizlenmiş saçların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

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