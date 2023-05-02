İstanbul’da kan donduran cinayet! Oğlunu başından ve göğsünden vurdu kayıplara karıştı

Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN