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İstanbul'da kan donduran cinayet! Oğlunu başından ve göğsünden vurdu kayıplara karıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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İstanbul’da kan donduran cinayet! Oğlunu başından ve göğsünden vurdu kayıplara karıştı

İstanbul Arnavutköy'de bir baba tartıştığı oğlunu silahla öldürdü. Oğlunun başına ve göğsüne ateş ettikten sonra kayıplara karışan adamın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arnavutköy'de oturdukları evde oğluyla tartışan baba, silahla oğlunun başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Polis, olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.50 sıralarında Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M.A. ve 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu.

Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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