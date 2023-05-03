Kahramanmaraş’ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları açıkladı

6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 20.22'de merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.