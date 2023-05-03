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Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Kahramanmaraş’ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları açıkladı

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 20.16'da yaşanan depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremden 6 dakika sonra ise bölgede 4.1 büyüklüğünde yeni bir artçı daha meydana geldi. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Saat 20.16'da yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

6 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğündeki depremden 6 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 20.22'de merkez üssü Göksun olan 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

BİR HASAR TESPİT EDİLMEDİ

Peşpeşe meydana gelen depremler bölgede kısa süreli paniğe yol açarken hasar oluşmadığı belirtildi.

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