"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde, Diyanet tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?