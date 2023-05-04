Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl haziran ayının son günlerine doğru başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ise merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, bayram tarihleri açıklandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde, Diyanet tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.
Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.
2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS TYT AYT sınav yerleri ne zaman açıklanır?
- Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi olacak? Doğalgaz ücretsiz faturalar ne zaman gelecek 2023?
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖF final sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- MSÜ tercih nereden, nasıl yapılır 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte, ne zaman bitecek?
- Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?
- EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?
- Kahramanmaraş deprem son dakika! 3 Mayıs Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Yaz tatili ertelenecek mi, kaç gün olacak? Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Emeklilik prim - gün tablosu hesaplandı! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! Prime göre yeniden listelendi! 4A, 4B ve 4C emeklileri...
- 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?