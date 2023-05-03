Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den de izlenecek...
"Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gök olayları takvimine göre, 2023 yılındaki Ay tutulmalarından biri mayıs ayında gerçekleşecek. Özellikle doğa olayı ve astroloji tutkunları Ay tutulması tarihi başta olmak üzere birçok soruya yanıt arıyor. Peki, ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den de izlenecek...
"Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. Peki, Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den de izlenecek...
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. Yıllığa göre 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek.
Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik bir olay yaratacak. Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.
TUTULMA SAAT KAÇTA?
Tutulma, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak.
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