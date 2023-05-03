"Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. Peki, Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den de izlenecek...