03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kan donduran olay: Annesini öldürüp dolaba koydu

Antalya’da kan donduran olay: Annesini öldürüp dolaba koydu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2023
ABONE OL
Antalya’da kan donduran olay: Annesini öldürüp dolaba koydu

Kan donduran olay geçen gün Antalya’da meydana geldi. 70 yaşındaki Fatma S.’den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Polis, boğazından bıçaklandığı belirlenen Fatma S.'yi öldürdüğü öne sürülen 49 yaşındaki oğlu S.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Antalya'da yaşanan olay, Alanya'nın Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. 70 yaşındaki Fatma S.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu.

Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, komşuların 2 gün önce Fatma S. ve oğlu S.S.'nin tartışma seslerini duyduğunu belirledi.

O günden sonra ortalarda görünmeyen S.S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA