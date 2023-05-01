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Asrın felaketinin ardından Hatay! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023
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Asrın felaketinin ardından Hatay! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 73 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler 73 mahallede hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen bölgelere götürüyor.

Yıkım yapılan yerlerde güvenlik tedbiri alıp yolu kapatan polis, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

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