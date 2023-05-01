İstanbul’da "platonik aşk" cinayeti! Teklifini reddedince...
Korkunç olay dün İstanbul’un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki Ada Uzkul'a platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. Uzkul'un evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince silahla önce Uzkul'u sonra da kendini vurdu. İşte kan donduran vahşetin detayları...
Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.
Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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