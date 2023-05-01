İstanbul’da "platonik aşk" cinayeti! Teklifini reddedince...

Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ada Uzkul da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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