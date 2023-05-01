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İstanbul’da "platonik aşk" cinayeti! Teklifini reddedince...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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İstanbul’da platonik aşk cinayeti! Teklifini reddedince...

Korkunç olay dün İstanbul’un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Aynı yerinde çalışan 23 yaşındaki Ada Uzkul'a platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. Uzkul'un evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince silahla önce Uzkul'u sonra da kendini vurdu. İşte kan donduran vahşetin detayları...

İstanbul'da yaşanan olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sularında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a platonik aşık olan ve aynı yerinde çalışan kişi, Uzkul'un evine gitti.

Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı. Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ada Uzkul da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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