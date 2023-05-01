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İstanbul D-100’ü karıştıran olay! Ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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İstanbul D-100’ü karıştıran olay! Ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti

İstanbul’un Bakırköy ilçesi D-100 mevkiinde ortalığı karıştıran bir olay meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak D-100 Karayolu’na çıkan 45 yaşındaki Ö.Ö. kendisini 2. şeritte bir anda yere bıraktı. Ö.Ö.’nün AIDS’li olduğunu söylemesi üzerine ekipler özel kıyafet giyerek müdahale etti. İşte şoke eden olayın ayrıntıları...

İstanbul'da yaşanan olay dün saat 18.00 sularında, D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre yaya olarak D-100 Karayolu'na çıkan Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ö. Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi.

Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı.

Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi.

Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi.

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