Her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor! Malatya’da çalışmalar devam ediyor

Malatya Valiliği, depremlere ilişkin şu ana kadar yaptığı tespitlerde, kentteki 416 bin bağımsız bölümden 132 bininin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu belirledi.

Yıkık 5 bin 662 bina bulunan kentte şimdiye kadar 3 bin 609 yıkık ve acil yıkılacak yapıda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.