Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?
"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?
"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran olacak. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
TATİL KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
KURBAN BAYRAMI HANGİ AY İDRAK EDİLECEK?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
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- Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?