Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?

"Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek?