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Kırklareli'nde fabrika yangını! Siyah dumanlar yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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Kırklareli’nde fabrika yangını! Siyah dumanlar yükseldi

Son dakika haberine göre Kırklareli'de bulunan bir kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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